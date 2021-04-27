【ET講股通】孫運喜：隱憂重重 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股表現反覆，於29000點水平上落，恒指全日跌11點，收報28941點，大市總成交1,454億元。藥明生物 （02269） 跌6%，險守配股價；遭受反壟斷調查的美團 （03690） ，股價反升2.6%。多項不利消息困擾大市，恒指短綫料續於20天綫上落。

美團遭立案調查，估計罰金40億至50億元人民幣，股價先低後高，倒升收市。滙豐 （00005） 季績遠勝預期，股價全日升2%。兩股帶動恒指靠穩。

留意儲局議息 拜登加稅動議

不過，多項不利消息困擾大市：

一、抽水潮停不了，藥明生物配股集逾百億，相信配股消息陸續有來；

二、印度疫情嚴峻，發展至災難級別，產業鏈恐受損，拉升當地通脹之餘，亦影響全球供應；

三、儲局今晚開會議息，市場關注如何評估經濟狀況，甚至暗示開始抽水。彭博調查顯示，6成受訪者預期今年開始收水。美10年債息續企於1.6厘以上，居高不下；

四、道指高位回軟，未有受惠理想的業績公布，或與拜登即將動議的加稅計劃有關，富人資本利得稅或由2成大增至4成。道指若失守小型密集區，後市較麻煩；

五、騰訊 （00700） 跌0.6%，或因市場憂慮反壟斷調查續來。

展望後市，恒指多次上試29000點及50天綫，惟未能突破，或需待上述消息明朗化及港股業績期過後，才可出現較明朗方向，短綫料續於20天綫上落。

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