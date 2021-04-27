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【大行報告】滙豐指太平洋航運錄10年來最高利潤　料公司估值重估會持續　重申其「買入」評級

股樓投資 17:53 2021/04/27

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滙豐發表報告指，波羅的海乾散貨指數(BDI)升至10年高位，主要原因為高質素巴西鐵礦砂出口至中國帶來的海岬型船板塊復甦、煤炭貿易自今年首季低位反彈，以及農作物及小型散貨展望正面。

報告稱，對短期乾散貨運需求展望仍強勁，同時未來數年船隊增長料持續放緩。太平洋航運(02343) 管理層上周在分析員日稱，首季中國乾散貨進口強勁，自美國進口農作物勢頭加大。太航料今年下半年需求維持強勁，受惠季節性因素及財政刺激。太航重申在航運業中，乾散貨運貨船領域的訂單最少，在乾散貨而言，超靈便型乾散貨船(Supramax)或小靈便型乾散貨船(Handysize)的貨船訂單更少。運費已復甦至2010年水平，太航料在未來環保管制不確定性下新船訂單維持疲弱。除在建訂單少外，太航預期未來對貨船能源及速度的管制將進一步限制運力。

滙豐上調太航2021至2023年盈測介乎39%至44%，料今年純利2.44億美元，高於市場預測23%，該行重申予太航「買入」評級，目標價上調兩成。本年至今太航股價累升64%，同期恒指升5%。考慮需求復甦剛開始，供需關係較對上10年改善，以及太航錄10年來最高利潤，料公司估值重估仍會持續。

大行對太平洋航運予一致好評：

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撰文 : 周兆邦

太平洋航運（02343） 港股

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