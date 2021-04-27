【失業貸款】明起接受申請 10家參與計劃銀行名單出爐

香港按證保險有限公司宣布，財政司司長早前於2021至2022年度《財政預算案》公布，推出的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」（「計劃」），將於明天（4月28日）起接受申請，為期6個月，至10月27日截止。

欲申請人士可由明日開始，透過以下10家參與計劃的本港銀行提出申請：

▲ 截取自「百分百擔保個人特惠貸款計劃」網頁文件。

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除此以外，集友銀行有限公司及眾安銀行有限公司會在5月接受申請，稍後還會有貸款機構陸續加入，有關名單和日期待確定後公布。參與機構名單及它們的查詢熱線，載於「百分百擔保個人特惠貸款計劃」的專頁。如有查詢，可致電「百分百擔保個人特惠貸款計劃」熱線：2536 0392。

更多計劃詳情及資料：

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計劃的合資格申請人須為18歲或以上香港永久性居民，在申請貸款時失業至少2個月，並且可以證明其已失去在香港就業所得的主要經常收入。申請人亦需要提供從2020年1月到2021年2月之間，至少3個月的工作和主要經常收入證明。

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每名申請人的最高貸款額為指定期間內平均每月收入的6倍，或8萬元，以較低者為準。還款期最長6年，可選擇首12個月還息不還本，以減輕即時還款壓力。實際年利率固定為1%，借款人在還款期末或之前還清全部貸款後，將獲得退回全部已繳利息。

財政司司長陳茂波表示，疫情對香港經濟造成沉重打擊，計劃旨在為失去主要經常收入的人士提供輔助性質的財政選項，協助他們應對暫時的困難。



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責任編輯：陳楚琨