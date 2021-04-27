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【iM Cafe】滙豐業績雖省鏡 恒指破關仍要等

股樓投資 18:42 2021/04/27

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如欲觀看iM Cafe完整影片，請前往:https://video.hket.com/video/2942562?r=cpsdlc

港股今日繼續沒有方向，恒指全日僅在28793點至29045點上落，高低波幅僅252點，最終收報28941點，跌11點。滙豐（00005）今年首季稅前盈利大幅增長79%，至57.8億美元，遠超預期，股價收報46元，升2%。

即將踏入5月，向來有5窮6絕之說，恒指能否突破悶局，要注意以下三大因素：央行收水、疫情變化及港股抽水潮。

 

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欄名 : iM Cafe

滙豐控股（00005） 香港 恒生指數 經濟
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