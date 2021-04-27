【美國加稅】拜登據報周三宣佈向稅務局增撥款、打撃富人逃稅 　10年內增派800億美元

▲ 是次拜登政府對逃稅採取如此嚴厲的態度，預料在未來10年內，打撃逃稅可額外為政府提供至少7000億美元收入。

拜登預期將於周三（28日）美國東部晚上9時公佈加稅計劃，外電報道指，據兩名消息人士透露，在計劃方案中，拜登政府擬在未來十年內，對國家稅務局（Internal Revenue Service，I.R.S.）增加撥款800億美元，比過去10年以來的水平大增三分之二，並計劃授予I.R.S.更多權力，以加強打撃逃稅的富戶及公司。

該報道亦指，計劃內容將對富人逃稅加強監管力度，並進一步完善披露信息規定，以減低富人逃稅的機會。

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外界預計，拜登明天將會提及的美國家庭計劃至少花費1.5萬億美元開支。有內部行政管理人員向外電透露，是次拜登政府對逃稅採取如此嚴厲的態度，預料在未來10年內，打撃逃稅可額外為政府提供至少7000億美元收入，彌補拜登所推出的美國家庭計劃及先前提議的2.3萬億美元基建方案開支。

美國稅務局局長Charles Rettig本月表示，稅務局局嚴重缺乏資源調查逃稅案件，令美國政府每年至少損失1萬億美元。他亦指，該機構所收到的撥款多年來未有追上通漲，因此對富人交稅的審計調查個案有所下降。

此外，據報拜登上周計畫提議將富人的資本利得稅率提高近一倍至39.6%，加上現有的投資收益附加稅，意味著投資者的聯邦資本利得稅率最高將達到43.4%。

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編輯﹕賴奕羚