【市區上車盤】旺角千望登場　一房示範單位直擊　發展商：針對年輕客群設計

遠洋集團（03377）旗下旺角千望，率先開放示範單位予傳媒參觀。遠洋集團助理銷售總監王維榮說，項目配備多項智能設施及高級家電，料最快五月初開售，又指單位針對年輕客群設計。

示範單位以18樓B室為設計藍本，實用面積281平方呎，一房間隔。單位開則四正，玄關位置設有鞋櫃，提供儲物空間。客飯廳採用長方形開則，鋪上木地板。要留意的是，雖然上述示範單位設有電視，但據樓書顯示，全盤只得18樓B室附送電視。此外，客飯廳連接38平方呎露台及工作平台，增加採光及通風效果。

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客飯廳角落設開放式廚房，爐具家電齊備，另設長形廚櫃。浴室方面，以淋浴間設計，配備洗手盆櫃及鏡櫃，但要留意的是，浴室無窗。睡門與客飯廳以趟門分隔，節省空間。睡房開則方正，特設曲尺落地玻璃窗。

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