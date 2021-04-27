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【新加坡元定期存款】坡元定存息最高息0.15厘 留意兩大醒招穩陣賺息

Hot Talk 17:14 2021/04/27

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5月下旬開始，港人可遠遊新加坡，市料對坡元需求漸增。

忍足逾一年，港人最快有望於一個月後可往新加坡探親，又或作商務旅遊，甚至憧憬暑假期內，業界會復辦旅行團，旅遊達人大可先趁聯儲局議息前夕，股滙債陷大悶局，在買賣兩閒的靜市下，儲定新加坡元，再做定期存款先賺息，市面至少有兩間中小行為此冷門貨幣提供定期存款息，包括華僑永亨及大新（02356），最高息是大新一年新加坡元定存的0.15厘。

想知新加坡元的定期存款及活期存款息？可按下圖了解

    點擊圖片放大

不過，專家提醒在冷門貨幣做定期存款有兩大注意，包括：（1）若短中長息劃一，宜做活期存款，好處是方便注碼靈活調動。舉華僑永亨為例，目前其坡元活期息、7天、以至最長的3個月期坡元定存，年息皆為0.01厘，而活期存款的入場費只是兩百新加坡元，較做定期存款的1000坡元門檻為低，針對不願銀根被縛的有閒資族，既然做活期巳享定期存款相同利息，卻起攻守兼備之效，較划算。

7天人幣定存，罕現11厘破頂息【下一頁

（2）第2大注意是慎防收費誤區，畢竟非主流貨幣的買賣差價可能較大，而不動戶口或有額外收費，追息族以免賺息不夠填補「殭屍戶口」的收費。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 新加坡元定期存款

旅遊氣泡 新加坡 新加坡元 外幣定期存款 定期存款

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