【職場熱話】30多歲失業 改行做廚師 被壓價至時薪50元 網民抱不平「一個月唔休息才13K」

為了工作前景，有要求的市民都會篩選過某些工作才重返職場的。但是失業的市民很多都死馬當活馬醫，為了有錢，什麼工作都願意做。近日有網民於網上討論區發文，詢問時薪50元，做廚房好不好？

網民經歷：

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帖文一出，嘩聲四起，網民大多數覺得廚師只有時薪50元過於不合理。他們更指，「去做檢測都有100蚊個鐘啦！」、「某知名連鎖米線店的樓面都唔止50蚊！」。有過來人指在2014年做廚師的時薪已經是55元，到了2021年居然還會減價！

網民認真建議樓主，外面炒散樓面也是時薪50元起，倒不如去做樓面。如果樓主有大志，還可以考保安牌，舒舒服服做保安，坐等工資。

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責任編輯：張瑋婷