【數據公布】3月份對外商品貿易統計公布 本港整體出口和進口貨值均錄得升幅 出口至亞洲其他地區同樣上升

政府統計處於周二（27日）發表3月份對外商品貿易統計，數據顯示3月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升26.4%和21.7%。商品整體出口貨值達4,091億元，按年升26.4%。而進口貨值則為4,361億元，按年上升21.7%。3月份錄得的有形貿易逆差270億元，相等於商品進口貨值的6.2%。

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按同月比較，輸往亞洲地區的整體出口貨值上升27.9%，尤其是台灣和印度錄大幅度的上升，分別是上升51.0%和升39.2%。不過輸往新加坡和日本則錄得跌幅，分別是跌15.7%和跌15.0%。

至於按主要貨品類別分析方面，與去年相比，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，「電動機械、儀器和用具及零件」上升38.6%、「非金屬礦物製品」上升113.2%、「辦公室機器和自動資料處理儀器」上升18.2%和「通訊、錄音及音響設備和儀器」上升11.3%。但「動力產生機械及儀器」的整體出口貨值卻跌33.4%。

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政府發言人表示，受全球需求顯著反彈所支持，三月份商品出口貨值按年繼續強勁增長。輸往多個主要市場的出口均錄得顯著升幅。而三月份的商品貿易總額達到8,452億元，近四個月來第三次超過8,000億元水平。由內地及美國帶動的全球經濟復蘇，應在未來一段時間繼續支持香港的出口表現。

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責任編輯：羅浩濂