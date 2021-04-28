【樓市熱話】一家四口預算700萬 欲九龍區置業 向40年高齡樓埋手尋意見　網民：注意大廈幾時維修

縱然經過疫情洗禮，本地樓價仍然持續上升，香港家庭要買樓殊不容易，近日有網民在討論區發帖，表示一家四口想在九龍區置業，預算為700萬，但若要足夠面積容納4個人的話，只能向超過40年樓齡的舊樓埋手，但又擔心樓齡太高，銀行按揭年期未必做到太長，於是上網尋求意見買高齡樓有甚麼要注意。

網民搵樓的心路經程：

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此帖一出，引來不少網友熱議，有網友表示自己近年有買過高齡樓，按揭問題不大，「我買個時47年樓，按到27年」、「咁睇吓太子啲舊樓, 印象中按指年期以70-樓齡計法, 即係 70-43 = 27」；亦有意見指不要搵單揀樓，要「搵那些多成交的屋苑，會比較容易做按揭」。

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也有網友提醒，舊樓或會有維修問題及費用，一定要買入前先搞清楚。「一定要check下鋁窗，我自己就整左2萬，但事前已知，只係冇估到咁貴」、「單幢樓若要做維修會好重皮，留意下有冇業主立案法團」、「你可以去大堂睇下維修費多唔多，同法團會議紀錄有冇維修事項。若淨得多錢，冇咩欠繳費業主，外觀新淨應該就代表保養好，唔係危樓，做按揭無咁難」。

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記者：李兆明