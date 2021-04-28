  • 26°C
香港時間 : 2021428日 (三) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】一家四口預算700萬 欲九龍區置業 向40年高齡樓埋手尋意見　網民：注意大廈幾時維修

理財智慧 17:30 2021/04/28

分享：

縱然經過疫情洗禮，本地樓價仍然持續上升，香港家庭要買樓殊不容易，近日有網民在討論區發帖，表示一家四口想在九龍區置業，預算為700萬，但若要足夠面積容納4個人的話，只能向超過40年樓齡的舊樓埋手，但又擔心樓齡太高，銀行按揭年期未必做到太長，於是上網尋求意見買高齡樓有甚麼要注意。

網民搵樓的心路經程：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

此帖一出，引來不少網友熱議，有網友表示自己近年有買過高齡樓，按揭問題不大，「我買個時47年樓，按到27年」、「咁睇吓太子啲舊樓, 印象中按指年期以70-樓齡計法, 即係 70-43 = 27」；亦有意見指不要搵單揀樓，要「搵那些多成交的屋苑，會比較容易做按揭」。

【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡【見下頁

【樓市熱話】住公屋是否人生贏家 網上惹熱議　網民：喺香港有屋住已經好了【見下頁

也有網友提醒，舊樓或會有維修問題及費用，一定要買入前先搞清楚。「一定要check下鋁窗，我自己就整左2萬，但事前已知，只係冇估到咁貴」、「單幢樓若要做維修會好重皮，留意下有冇業主立案法團」、「你可以去大堂睇下維修費多唔多，同法團會議紀錄有冇維修事項。若淨得多錢，冇咩欠繳費業主，外觀新淨應該就代表保養好，唔係危樓，做按揭無咁難」。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

 

 

 

疫情 香港 成交 樓價

上一篇文章

【櫻淘魔法棒@iM網欄】退貨退款？淘寶小天后都有中伏時

下一篇文章

【iM Cafe】北水暫停 大市頭痕 績優醒神
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】成功買樓幸運兒： 靠『父幹』『夫妻幹』上車是常態 無樓人士該反省自己家族為何窮困
【樓市熱話】成功買樓幸運兒： 靠『父幹』『夫妻幹』上車是常態 無樓人士該反省自己家族為何窮困
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【地皮招標】新地86億投得古洞北首幅住宅官地　高市場估價逾四成　萊坊︰料落成後呎價至少$18,000元
【地皮招標】新地86億投得古洞北首幅住宅官地　高市場估價逾四成　萊坊︰料落成後呎價至少$18,000元
【智取英文@iM網欄】寫Letter to The Editor懶人包
【智取英文@iM網欄】寫Letter to The Editor懶人包
【理財熱話】買儲蓄保險是最蠢決定？　網民：可以儲錢、又能當投資，其實有乜問題？
【理財熱話】買儲蓄保險是最蠢決定？　網民：可以儲錢、又能當投資，其實有乜問題？
【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作