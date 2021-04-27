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【大行看法】聯儲局前經濟學家：2022年美國經濟降溫　料通脹將緩和

股市 17:40 2021/04/27

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美國總統拜登執政百日，他推出的刺激措施規模龐大，令市場憂慮會推高通脹。曾在美國聯儲局任職18年的PGIM 保德信固定收益首席經濟學家、全球宏觀經濟研究主管Nathan Sheets指，今年某些時候總需求會超過供應，導致短缺及價格上升壓力，預計今年下半年通脹會高於過去數年的水平，但步入2022年，他認為經濟將逐漸降溫，供求失衡情況也將得到緩和。

他指，人口老齡化和高企的債務水平等眾多曾影響經濟並限制需求的深層結構性因素，將重新發揮作用，屆時疫後經濟將與疫情情況大為相似，如軟通脹、最多是適度的增長以及相信較低的政策利率和長期利率。

有分析指明年美國通脹會升至4%【下一頁】

他認為，美國經濟復甦的動力充足，其中服務業將大幅度反彈，商品業也將表現良好，進口可能會同步增長，強勁的美國經濟對世界其他地區的經濟復甦將起到積極有利的影響。

對於中美關係，Nathan Sheets指，拜登政府對中國依舊保持較為強硬的態度，雖然撤銷了特朗普的多項政策，但他尚未觸及特朗普時期所實施的任何有關制裁、關稅以及其他對華政策。不過，他提到美國歐洲盟友的表現仍有些疏離，並不願與中國真正形成對立。

相關文章：【大行看法】瑞士百達資產管理：投資科技股不應隨波逐流　避開大市值陷阱

編輯：區嘉俊

經濟 拜登 特朗普 中美關係 通脹 美國
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