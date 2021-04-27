花旗銀行公布市民置業意向調查 3分1人認為未來一年樓價上升

花旗銀行於今年3月委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，就今年第一季市民置業意向進行調查，訪問超過500名香港市民，探討疫情對市民置業取態的影響。調查結果顯示，近三分之一受訪者認為未來一年樓價上升，近一半受訪者認為樓價將維持平穩，而整體看淡樓市的受訪者比例亦比上季大幅下跌。

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調查顯示，7%受訪者認為是置業好時機，比例與2020年第四季相若，數字比疫情前八年來為高、17%受訪者表示有興趣置業，比例與上季持平，按調查結果作推算，逾45萬人曾於今年2至3月參觀樓盤，比去年同期上升近五成。縱然受到疫情打擊，受訪者對樓市卻逐漸重現信心。雖然3月份確診數字曾一度回升，但未見受訪者置業意欲受挫，反而對樓價發展抱持正面的展望。



今季受訪者對未來一年樓價展望明顯向好，有33%認為樓價將上升，有47%預期樓價維持平穩，兩者數字分別比去年四季相應數字為多。而整體看淡樓市的受訪者比例，亦由上季的36%下跌至今季的20%，反映受訪者對樓價發展回復信心。

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花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊指，2021年第一季市民置業意向整體向好。調查反映市民對樓市發展恢復信心，隨著疫情有逐步放緩的趨勢，經濟有望進一步復甦，有條件釋放累積以來的置業需求。「我們建議有意置業的市民應全面評估個人的財務狀況，選擇合適的按揭計劃。」

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責任編輯：陳楚琨