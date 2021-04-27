【大灣區就業】港高管料大灣區商機高　創科發展前景最佳

▲ 隨著大灣區發展規劃逐步落實，不少港商均開始考慮進駐大灣區。

隨著大灣區發展規劃逐步落實，不少港商均開始考慮進駐大灣區。畢馬威（KPMG）今（27日）發布的《2021年香港高管人員薪酬展望》調查也指出，約7成香港高管受訪者認為大灣區工作機會吸引，並預計創新及科技將成為大灣區創造最多就業機會的行業之一。

畢馬威今發布的調查顯示，有65%的香港高管受訪者認為大灣區工作機會吸引。而港人願到大灣區發展城市頭三位分別是深圳（52%）、廣州（36%）及珠海（31%）。該企中國個人服務主管合夥人施禮信（Murray Sarelius）解釋，隨著港珠澳大橋及高鐵開通，港人到深圳及廣州等地更為方便，加上大灣區優惠政策也逐一推出，如香港與大灣區其他城市之間的個人所得稅稅負差額給予補貼，有助緩解區內人員流動時面對的經濟障礙，因此預計港人到大灣區發展的非金錢因素考量將會變得更為普遍。

▲ 畢馬威發表就業趨勢調查報告《2021年香港高管人員薪酬展望》，該企中國個人服務主管合夥人施禮信（左）表示，隨著大灣區發展規劃逐步落實，人才更願意在大灣區内城市流動，尋找就業機會。（受訪者提供圖片）

他引用報告指，較佳的事業和行業前景（62%）、交通便利（60%）和獲得更廣的工作視野（57%）等非金錢因素，已連續第二年成為香港受訪者遷移至大灣區其他城市工作的三大主要原因。

至於就業機會，最多受訪者預計，今年創新及科技（63%）、金融服務（37%）以及專業及諮詢服務（33%），將會成為大灣區創造最多就業機會的三大行業。

記者：曾曉汶