【賢行軼事@iM網欄】韓國品牌崛起後的下一挑戰者 電子產業興衰循環再上演？(下)

大家都習慣追捧成功者，成功的秘訣固然要學習，但衰落的教訓同樣重要。

日本電子產業從50年代開始慢慢壯大，到80、90年代如日中天，就算日本泡沫經濟爆破，千禧年前電子產品市場可說都是日本的天下，足足雄霸半個世紀。但既然日本電子產業不是天生的強大，那麼地位亦不是無可挑戰，而身旁慢慢有一股能動搖其霸主地位的勢力崛起。

現在已很少人再使用「亞洲四小龍」這名稱，因為「小龍」已經不小了。當中就有兩位在電子產業上有長足發展，台灣主要專注於半導體研究及生產，而韓國除了半導體、電腦記憶體外，還直接投入電器產品戰場，撼動日本的地位。

70年代或以後出生的一代，自小認知是日本家庭電品代表著品質保證，電子產品代表著創新中成長，未必知道日本電子產業也經歷過被視為品質差的廉價貨的歲月。日本人的精益求精的匠人精神對產業的提升起著很大作用，但亦是因為此精神，令他們繼續向高端方向進發，產品不斷改良，不再生產平宜貨，但同時喪失了低端市場。初時日本並不介意，因為已發展國家或地區人民生活質素不斷提升，收入能負擔得起，追求更好的產品很合理，而且日本本土市場也足夠大來承接各品牌的新產品。雖然日本品牌也知道出口業務的重要性，在銷售網絡上於其他國家有所佈置，但從產品開發上都先以本土使用為考量，就是向優質高端發展。

韓國最具代表性電子企業有三星電子和LG等，而三星電子於1969年才成立，1970年才生產電視機，1974年開始出產洗衣機、雪櫃等家電，可說遲日本起步足足近二十年。在日本代表著優質產品的時代，韓國是廉價品的代名詞，單以電視機為例，從前發達國家首選Panasonic、SONY，以預算為考量才選擇SAMSUNG和LG，情況是否很似曾相識，就像日本品牌崛起的雛型。

當日本專注於高端市場，沈醉於產品和價格的提升，國際上的新興市場便被忽視了。東南亞新興國家、印度，甚至南美洲，因生活質素的提升亦對電子產品有所需求，一方面這些地區的大部分消費者的消費能力未能馬上達到購買高價日本品牌的水平，日本品牌亦可能研究過該等地區的平均收入，在開拓市場上投入並不積極，而另一方面那些地區對電子品牌的認知未完全定形，那給予了韓國品牌的好機會。在新興市場誰先專注而大力的入主，誰便有機會成為該市場的主流，韓國品牌在日本看不起新興市場的時候，大力投資，例如佔據有利廣告位置，搶先滲透入當地經銷商和零銷網絡，令當地消費者先入為主認為SAMSUNG、LG是最尖端的品牌，根據市場調查，當地很多消費者甚至只聽說過SAMSUNG而不知道SONY。但SAMSUNG並不是只做廉價貨，他們在設計和品質上亦不斷進步，對日本品牌亦步亦趨，以電視機市場為例，當日本品牌回過神來，SAMSUNG於2018年全球市佔率已達30%，再加上其他韓國品牌，差不多佔據了半壁江山。

日本經濟學家赤松要於1935年提出了「雁行理論」，日本為領頭的飛雁，先發展某一產業，當技術成熟，生產要素也產生變化，這些產品在日本的競爭力轉弱。接著亞洲四小龍自日本移轉技術，開始發展該產業，而日本產業結構升級到另一個層次。同樣地，當亞洲四小龍在該產業發展成熟後，這些產品的生產又轉移到相對更落後的國家發展。這情況基本上是合理，但理論卻建基於同一速發展上，算漏了企業家那份追趕前者，甚至超越的志氣。

從家電市場轉移到電子通訊市場，二十多年前手機市由歐美日品牌主導，到2020年第四季，蘋果以23%佔據市場佔有率榜首，同樣一度被人看不起的SAMSUNG以19%跟隨其後，接下來的第三至五位全是中國品牌，小米佔11%、OPPA佔9%、華為佔8%。當大家對小米的認知以為只是於內地強大時，在歐洲市場小米也是第三位，在西班牙市場更是第一。這情況是否又重演歷史一次呢？既然沒有天生的強者，起步較別人遲也不要緊，就算先從學習開始，也可以懷有超越的志氣！

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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