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【職場熱話】誤以為是「好友」 被「心機女」同事搶走新工 網民：絲打太年輕了

理財智慧 18:22 2021/04/27

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在人際關係中，最特殊的關係是同事，見面時間比家人和另一半還要多，但職場沒有朋友，同事就是同事。近日有網民於網上討論區發文，指自己與另一名女同事一起加入公司團隊五年，他們一起經歷出生入死，又經常結伴去旅行。當網民誤以為她是自己的好友時 ，因為面試同一職位，被該同事搶先一步取得，令她們關係迅速決裂。

按圖了更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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【職場熱話】英文差搵同事幫手打電郵 事後被四圍唱 感其他同事疏遠 網民：每個人都有弱點       【下一頁

此帖文一出，有網民認為同事就是同事，好朋友你想多了，還要做多幾年。有網民覺得樓主太年輕了，同事是做不到朋友。另有網民附和道：「不要說同事，當有利益衝突時，親人、朋友可能會變。」有網民意有所指表示，若果這麼巧的話，現在擺明看著樓主來食，正衰人！

 

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責任編輯：陳頌潔

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