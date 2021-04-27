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【疫苗氣泡】客人光顧酒吧需打疫苗　酒吧業：接種率低料只餘1成生意

商業 16:45 2021/04/27

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由4月29日起，港府將按「疫苗氣泡」，食肆營運措施可有條件放寬，可有4類營建模式。而酒吧的員工及訪客必須至少完成第一劑疫苗接種，並使用「安心出行」，則可重開並營業至午夜2時。

【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件

香港餐飲聯業協會會長黃家和歡迎有關措施，認為今次有階段性放寬，提供更大彈性；而業界亦會鼓勵員工接種疫苗。他估計，新增的Ｃ、Ｄ項方案，即要求員工及顧客接種新冠疫苗，相信會對酒樓、酒店宴會幫助比較大。小型餐廳或因地方有限，員工未能打針，受惠或未及大型餐廳。黃續指，近期生意已恢復至85%，料未來1至2個月將有好轉。

香港酒吧業協會主席錢雋永則指，酒店業已多次與政府開會表達反對顧客必須接種疫苗入場。他解釋，現時香港的疫苗接種率極低，加上顧客對於「疫苗氣泡」政策卻步 ，對酒吧生意影響極大。錢更料酒吧復業後生意只會餘下1成，甚至有酒吧老闆寧願結業，會有一半酒吧結業。酒吧業亦認為，餐飲業員工可繼續只需要每兩周完成病毒檢測，即可上班；但酒吧業員工則必須接種疫苗，或有機會令酒吧人力流失，員工轉至餐廳工作。

【在家工作】遙距工作影響員工歸屬感　新員工入職後未曾回過公司

【2021薪酬趨勢】疫下過半高管受訪者遭凍薪　料2021年薪酬續持平

記者：葉泳珊

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