【周大調富格曲@iM網欄】投考職業樂團 出錢又出力

德國的樂團文化源遠流長，大城市都有自己的音樂廳、歌劇院，有自己的交響樂團。

對不少主修音樂演奏 (Music Performance) 的畢業生來說，投考歐洲的職業樂團的確是一個不錯的選擇。加入職業樂團成為全職樂師，收入穩定，排練及演出加起來每週工時約二十四小時。夏天有「暑假」，享有薪假期，不少樂團更有定期海外演出，可以很 Chill。

每年都有大量來自世界各地的畢業生，到歐洲樂團尋找機會。樂團面試，德文稱為 Probespiel，德國各大音樂學院都有為 Probespiel 而設的專修課程。樂團裏一個職位空缺，往往吸引過百名年青音樂家申請。由於申請人數眾多，面試一般分兩、三輪進行，試音曲目有「指定」及「自選」兩種。申請者除了要熟練曲目外，還得自行預訂機票、火車票及酒店到不同國家、城市作現場試音。出錢又出力，是嚴峻的考驗。到各地投考樂團，猶如一場又一場的職業巡迴賽，每一場皆為鬥智鬥力的淘汰賽。

樂團裏，團員的起薪點各異。最高收入的，卻不是甚麼樂器演奏家，而是樂團指揮。論樂團指揮的收入，當中的佼佼者要數著名意籍指揮家穆蒂 (Riccardo Muti)。據報，2017/18年間，Muti 全年收入高達二千七百多萬港元。以出場時數計算，每分鐘有過萬港元進賬，是一筆可觀的收入。

考入心儀的樂團故然要過關斬將，工作幾年後想「搵工跳槽」，到另一樂團發展亦不是易事。多年前，德國 Beethoven Orchester Bonn 就因為人事問題，引發一單叫人「啼笑皆非」的官司。

Bonn（波恩）位於德國西部，為貝多芬的出生地，德國音樂名城之一。當地樂團亦以此為傲，以 Beethoven 命名。在德國，樂團都以規模分等級，分 A 至 D 級， A 級最具規模。Beethoven Orchester Bonn 已有過百年歷史，屬 A 級，有一定規模。當年與樂團對簿公堂的，不是他人，正正是樂團自己的小提琴手。話說 Bonn 市政府因經濟壓力，決定縮減樂團開支，十六名團員不獲續約，全部皆為弦樂手。事件引起部份團員不滿。有趣的是，團員不是要求續聘相關弦樂手，而是要求樂團替小提琴手加薪。原因是：「小提琴聲部演奏的音符比其他聲部多！」。

無可否認，好些極端例子，如布魯克納（Bruckner）的第七交響曲長約80分鐘，小提琴要拉奏十多頁紙的音符，而負責銅鈸（Cymbal) 的敲擊樂手則只有一個音。

▲ 布魯克納（Bruckner）的第七交響曲長約80分鐘，小提琴要拉奏十多頁紙的音符，而負責銅鈸（Cymbal) 的敲擊樂手則只有一個音。

公平嗎？美國首席敲擊樂手 David Corkhill 表示：「要告就告作曲家吧！」

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

更多周大調富格曲@Kalvin Chau的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！