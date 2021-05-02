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【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）

Hot Talk 17:39 2021/05/02

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「百分百擔保個人特惠貸款計劃」最高貸款8萬元，貸款利率1厘。

政府早前提出的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，周三（28日）起接受申請。按證保險公司宣布俗稱「失業貸款」的計劃詳情，凡18歲或以上香港永久性居民，失業至少2個月的合資格申請人，即可於4月28日至10月27日進行申請，貸款上限8萬元、實除年利率1厘。合資格申請人需為18歲或以上的香港永久性居民，申請失業至少2個月，並須證明已失去在港就業所得的主要經常收入。同時，申請人須提交2020年1月至2021年2月期間，至少3個月的工作和主要經常收入證明。

陳茂波：申請涉物流運輸、零售及飲食業

財政司司長陳茂波在網誌撰文，提到「失業貸款」接受申請的首3日，共接獲約7,000宗申請，多家參與的銀行反映收到不少查詢並正積極處理，初步獲批核個案的申請人來自物流運輸、零售及飲食業等行業。

陳茂波預告5月將公布新一批iBond發行詳情｜詳見【下一頁】

滙豐發言人表示，計劃接受申請以來，兩日共接獲近4,000宗查詢及申請，並已成功向個別申請發放貸款。發言人續指，大客戶普遍申請最高的8萬元貸款額並選擇首12個月「還息不還本」。

滙豐提醒客戶在遞交申請時須同時提交相關證明文件，以便銀行及有關當局能儘快處理。滙豐會在把個案轉交香港按揭證券公司審批時同步以短訊通知客戶，同時，貸款獲批後將會收到短訊及信件確認。

中銀香港表示，已成功批出「百分百擔保個人特惠貸款」的個案，並已將款項發放至借款人賬戶內。該行將繼續儘快處理收到的申請個案。

中銀周三（28日）表示，首日接獲不少客戶查詢，並已收到客戶申請，涉及多個行業，如旅遊、零售、運輸等。

中銀香港去年無裁員　但最新傳出全體員工凍薪｜詳見【下一頁】

按圖看申失業貸款詳情

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「個人特惠貸款計劃」共有10間銀行參與，包括：中銀香港、滙豐、恒生、東亞、渣打香港、信銀國際、大新銀行、工銀亞洲、上商及建行亞洲。集友銀行及眾安銀行將於5月接受申請，按證保險公司指稍後會有貸款機構陸續加入，確定後再公布名單。

貨款上限最多8萬元

每名貸款人的貸款上限，以上述期間的平均每月收入的6倍或8萬元的較低者為準。還款期最長6年，可選擇首12個月還息不還本，以減輕即時還款壓力。借款人在還款期末或之前還清全部貸款後，將獲得退回全部已繳利息。

滙豐：接受網站及電話申請

滙豐客戶可透過滙豐網站及24小時熱線電話（2996 7288）申請貸款。當貸款申請獲香港按揭證券公司批准後，申請人將會收到電話短訊通知，以及列有貸款詳情的確認信。

中銀：接受手機、網上、分行申請

中銀香港客戶可經手機或網上銀行及中銀網頁（貸款>私人貸款>百分百擔保個人特惠貸款），填寫網上申請表及上載所需證明文件，即完成申請。此外，客戶亦可致電3988 2128或前往任何一家中銀分行提交申請。

渣打：接受網站及電話申請

渣打香港指，合資格人士可於2021年4月28日至10月27日期間，透過網站或致電熱線3408 1628查詢及申請。

眾安：接受應用程式申請

眾安銀行指，合資格人士現時可以先在ZA Bank的官網進行登記，因應用程式仍在測試中，預計於5月3日或4日能夠開放予客戶申請。另外，新客戶成功申請可獲得400元現金獎賞，詳情可看【下一頁】

詳情可瀏覽【百分百擔保個人特惠貸款計劃

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