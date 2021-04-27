【職場熱話】厭倦18K辦公室工作 欲轉做銷售員多勞得 目標5天工作+月薪23K　網民：自問口才了得先考慮

疫情已持續一年多，由最初的經濟變差，到現在的平穩，不少人開始計劃轉行換工作。近日有網民於網上討論區發文，詢問大家現在轉行做銷售員是否不明智。

網民經歷：

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網民各有想法，有人覺得有口才就能賺多點，有人覺得要看賣的是什麼東西。不過在疫情之下，公司一定有不少藉口給少一點花紅，甚至不給也可以，所以網民覺得不要轉行更好。

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至於樓主的目標，有人直言：「零售點返5日啊！」，一天至少做10小時。而23k就要靠私佣，網民據聞某名牌手袋公司的銷售員也有30K一個月，一切都看樓主的口才。

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責任編輯：張瑋婷