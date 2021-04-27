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【印度疫情】美國大使館逾百人確診2人亡

環球社會熱點 17:42 2021/04/27

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印度新冠肺炎疫情持續嚴峻，已經連續6日感染人數突破30萬，周二（27日）更錄得32.3萬新增個案，死亡人數亦激增。當地醫療系統幾近崩潰，醫療物資極度短缺。據消息人士指，美國駐印度大使館亦有超過100名人員確診，兩名當地員工死亡。

印度政府迫Twitter刪文禁批評 當地網民鬧爆 【下一頁】

印度自上月開始爆發第2波新冠肺炎疫情，新增確診個案雖然有所輕微回落，但仍然連續第6日超過30萬。專家警告，數字回落並非真正緩和，更有可能因為醫療系檢測能力追不上感染人數所致。當地醫院床位、藥物、呼吸機及氧氣瓶等物資極度短缺，數千名患者死亡。消息人士指，美國駐當地大使館有逾100名人員確診，兩名當地員工感染離世，但未透露具體細節。美國在印度分別設有5個領事館，其中在首都新德里設有大使館。

其中一位消息人士指，過去一個半月印度新冠肺炎確診數字持續上升，但當地美國大使館人員一直不清楚，華府對外交人員接種新冠疫苗的安排，更兩度接待前來到訪的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和美國氣候特使克里（John Kerry）的代表團。

眼見身處歐洲的美國外交人員及美國本土早已開始接種疫苗，駐印度美國大使人員感到被冷待，最終僅在兩周前才開始接種。對此，消息人員指疫苗來得太遲，已經有兩人死亡。美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）於本月中表示，國務院已完成向海外職位分發新冠疫苗。

印度恐日增50萬確診 美國捐贈疫苗醫療用品 【下一頁】

鑑於印度新冠肺炎疫情嚴峻，美國駐清奈大使館及駐新德里大使館表示，取消於4月26日至5月15日期間的所有常規服務。駐新德里美國大使館亦取消所有於4月26日至5月9日的親身簽證及面試預約，駐孟買大使館則僅提供必要的大使館服務，直至另行通知。

責任編輯：郭麗明

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