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【大灣區就業】中國聯通聘技術培訓生 月薪1.8萬 工作只需 7.5 小時

理財智慧 16:41 2021/04/27

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畢業後希望能加入一間大公司工作，大灣區或者能成為你的考慮範圍。中國聯通（香港）運營有限公司招聘技術培訓生，每月底薪連津貼約18,000元或以上並有雙糧，五天工作制，工作時間為上午9時至下午5時半，工作7.5 小時，不過需要輪班，而工作期18個月, 有6個月需要派駐大灣區，其餘12個月則留在香港。這是大灣區青年就業計劃下的空缺。持有香港或香港以外的大學/大專院校在2019年至2021年頒發的學士或以上學位，可合法在港受僱工作的香港居民可申請該職位空缺。是否看到工作待遇都有些心動，有意者盡快申請吧。

詳細如下：

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申請須知：求職者可電郵(hk-hr@chinaunicom.cn)履歷表給中國聯通（香港）運營有限公司。如要索取收集個人資料聲明, 請與趙女士(Email)聯絡。

 

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責任編輯：羅浩濂

中國聯通（滬：600050） 大灣區 畢業 就業

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