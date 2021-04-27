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【iM Cafe】滙豐業績雖省鏡 恒指破關仍要等

iMTV＋ 18:43 2021/04/27

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市場向來有5窮6絕之說，翻查過去5年紀錄，港股有4年是下跌，今年後市走向，將視乎以下三大因素：央行收水、疫情變化及港股抽水潮。技術上，恒指暫時仍受制於50天綫，約29155點水平。

內地視頻市場近年快速起飛，嗶哩嗶哩（B站，09626）股價本周見突破，升穿上市以來高位，可考慮略為回落至880至900元之間可作吸納，目標價先睇1,200元。

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