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【新股IPO】小紅書擬赴美上市 集資約5億至10億美元

股樓投資 17:23 2021/04/27

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外媒引述知情人士透露，小紅書擬計劃於年中前後在美國進行上市，計劃集資大約5億美元至10億美元，並跟高盛及摩根士丹利就計劃中的上市進行合作。其中一位知情人士則指出，公司已秘密提交美國上市申請。

據報，小紅書的前期投資者包括阿里巴巴（09988）和騰訊控股（0700）。報道又指出，小紅書於去年1月已進行一輪私募融資，籌資4億至5億美元，估值約60億美元。

2013年成立的小紅書為內地的網絡購物和社交平台，大約有超過3億用戶。小紅書未有就相關事件進行評論。

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責任編輯：陳子謙

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