【人民幣定期存款】7天人幣定存罕現11厘破頂息 中外資行爆人民幣搶客戰

▲ 星展突推7天人民幣短存11厘年息，超越恒生的10厘變高息王。

人民幣定期存款搶存戰愈演愈烈，當中又以短期存款為主戰場，星展剛於4月18日才新增7天人幣定期存款，本來存息不起眼，只得1厘年息，但未幾已低調推額外特惠年利率10厘，近日再加1厘，致令特惠年利率更達11厘，頓變冠絕全城的破頂息。但特惠年利率須附帶條件，包括指定理財新客戶，以特定網上渠道開立，如digibank、又或流動應用程式等，合資格客戶再以至少等值30萬港元作兌換，上限1000萬港元，且額滿即止。專家預計，大小行的加息戰將持續升级，畢竟下周為內地5天黄金周長假，且市場憂慮內地收水退市，令跨境頭寸偏緊，遂令業界勇於搶存，為半年結提早備戰。

各行爭推高息人幣定存，詳細息率可按下圖了解

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事實上，4月以來港銀搶吸人民幣已激鬥連場，目前市面至少有4個達雙位數的超高息，除了星展外，恒生（00011）、集友及南商的7天亦有10厘，惟須注意，後兩間中資行的優惠至本周五（30日），暫未悉會否順延。而星展維持低門檻7天人幣定存亦享1厘年息，只須等值5萬港元進場。再參考今天（27日）離岸1周拆息僅2.6厘，而大中小行推10厘或以上特惠息，牌面上無疑是蝕本吸存。

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人民幣自4月起轉跌為升，近日更升穿6.5心理大關，但美資大行花旗仍料人民幣的升浪未完，更視為第2季的亮點貨幣，今年底的目標價料可挑戰6.35新高，較現滙約呈3%的潛在漲幅。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，受息差優勢及經濟穩步上升等，未來3個月內約為6.4，年尾上試6.35。

目前半年人民幣定期存款以南商及招商永隆的2.45厘居首，一年則以小米（01810）旗下虛擬銀行天星（Airstar Bank）、印度ICICI銀行、以及招商永隆的2.5厘，齊膺三冠王。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪