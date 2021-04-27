  • 24°C
香港時間 : 2021427日 (二) 17:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣定期存款】7天人幣定存罕現11厘破頂息 中外資行爆人民幣搶客戰

Hot Talk 16:37 2021/04/27

分享：

星展突推7天人民幣短存11厘年息，超越恒生的10厘變高息王。

人民幣定期存款搶存戰愈演愈烈，當中又以短期存款為主戰場，星展剛於4月18日才新增7天人幣定期存款，本來存息不起眼，只得1厘年息，但未幾已低調推額外特惠年利率10厘，近日再加1厘，致令特惠年利率更達11厘，頓變冠絕全城的破頂息。但特惠年利率須附帶條件，包括指定理財新客戶，以特定網上渠道開立，如digibank、又或流動應用程式等，合資格客戶再以至少等值30萬港元作兌換，上限1000萬港元，且額滿即止。專家預計，大小行的加息戰將持續升级，畢竟下周為內地5天黄金周長假，且市場憂慮內地收水退市，令跨境頭寸偏緊，遂令業界勇於搶存，為半年結提早備戰。

各行爭推高息人幣定存，詳細息率可按下圖了解

    點擊圖片放大
    +19
    +18

事實上，4月以來港銀搶吸人民幣已激鬥連場，目前市面至少有4個達雙位數的超高息，除了星展外，恒生（00011）、集友及南商的7天亦有10厘，惟須注意，後兩間中資行的優惠至本周五（30日），暫未悉會否順延。而星展維持低門檻7天人幣定存亦享1厘年息，只須等值5萬港元進場。再參考今天（27日）離岸1周拆息僅2.6厘，而大中小行推10厘或以上特惠息，牌面上無疑是蝕本吸存。

瑞信精選逾30隻人民幣升值贏家輸家【下一頁

人民幣自4月起轉跌為升，近日更升穿6.5心理大關，但美資大行花旗仍料人民幣的升浪未完，更視為第2季的亮點貨幣，今年底的目標價料可挑戰6.35新高，較現滙約呈3%的潛在漲幅。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，受息差優勢及經濟穩步上升等，未來3個月內約為6.4，年尾上試6.35。

目前半年人民幣定期存款以南商及招商永隆的2.45厘居首，一年則以小米（01810）旗下虛擬銀行天星（Airstar Bank）、印度ICICI銀行、以及招商永隆的2.5厘，齊膺三冠王。

相關文章：【美元定期存款】3個月美元定存最高息1厘 中短期存款攻守兼備受捧

【日圓定期存款】日圓定存息最高兩厘 哈日族趁低吸圓滙博賺息

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 人民幣定期存款

最新專欄文章 更多

【人民幣定期存款】人幣1年定存最高息2.5厘 中資行長假前前掀加息潮
2021/04/22
【人民幣定期存款】人幣1年定存最高息2.5厘 中資行長假前前掀加息潮
【人民幣定期存款】人民幣半年定存最高息2.6厘 專家看好人幣年底滙價
2021/04/20
【人民幣定期存款】人民幣半年定存最高息2.6厘 專家看好人幣年底滙價
【人民幣定期存款】半年人民幣定存最高息2.5厘 中小行連續2日加息
2021/04/13
【人民幣定期存款】半年人民幣定存最高息2.5厘 中小行連續2日加息
【人民幣定期存款】外資行1年人幣定存享2.5厘息 跟虛銀看齊
2021/04/12
【人民幣定期存款】外資行1年人幣定存享2.5厘息 跟虛銀看齊
【人民幣定期存款】發鈔行輪流減人民幣定存息 邊間大行仍有高息？
2021/04/11
【人民幣定期存款】發鈔行輪流減人民幣定存息 邊間大行仍有高息？
集友銀行 花旗銀行 星展銀行 人民幣 人民幣定期存款 定期存款

上一篇文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款明起接受申請　滙豐、恒生等10銀行參與（附銀行申請方法）

下一篇文章

【反壟斷】據報歐盟本周內會以反競爭行為起訴蘋果
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡5月26日啟動　港人需接種兩劑疫苗14天後才可起行、星旅客無需接種（附短片）
【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡5月26日啟動　港人需接種兩劑疫苗14天後才可起行、星旅客無需接種（附短片）
【恒指夜期+ADR】美團ADR收市低港4%　滙豐ADR高港1%　夜期僅跌45點　北水吸20億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美團ADR收市低港4%　滙豐ADR高港1%　夜期僅跌45點　北水吸20億（不斷更新）
【特斯拉業績】Tesla沽一成比特幣被批推高散貨　馬斯克：自己沒有出售比特幣（第二版）
【特斯拉業績】Tesla沽一成比特幣被批推高散貨　馬斯克：自己沒有出售比特幣（第二版）
【新股IPO】京東物流爭本周上市聆訊料集資300億元 連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流爭本周上市聆訊料集資300億元 連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【滙豐HSBC】滙豐上季稅前溢利按年升8成遠勝預期　淨回撥4億美元、午後股價彈3%轉弱
【滙豐HSBC】滙豐上季稅前溢利按年升8成遠勝預期　淨回撥4億美元、午後股價彈3%轉弱
【美團壟斷】市監局立案調查美團「二選一」等涉嫌壟斷行為　美團股價跌轉升、大摩不意外不改看好（第三版）
【美團壟斷】市監局立案調查美團「二選一」等涉嫌壟斷行為　美團股價跌轉升、大摩不意外不改看好（第三版）