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【大行看法】瑞士百達資產管理：投資科技股不應隨波逐流　避開大市值陷阱

股市 16:23 2021/04/27

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科技股極之波動，大戶的投資心法究竟是如何？問到估值對投資科技股的重要性，瑞士百達資產管理主題股票投資團隊高級客戶投資組合經理Anjali Bastianpillai表示，要分析市場有否高估或低估公司的前者，並且要懂得分辨一個平台已發掘和尚未發掘的的價值。

他指，投資者要懂得「實際增長」和「投機增長」的分別，有時市場就收入和盈利預期錯誤定價，便為他們創造了吸引的機會，「市場有很多組合都會偏向增持大市值的股份，如果隨波逐流，組合便很容易出現具投機性或昂貴的股份。這是一個我們會避開的陷阱」。

問到管理科技基金最困難的方面，Anjali Bastianpillai指，市場的不理性會讓人感到沮喪，所以其中一個關鍵是不要盲目地被市場趨勢牽著走，就劣質或低增長的股份多付了溢價，又指在貨幣寬鬆的政策下，買入貴股票很容易，寧可錯過一些機會，去減少下行風險，特別是當市場估值普遍不便宜。

看好電子醫療和區塊鏈投資主題

市場憂慮科技股僅在疫情受惠，該行認為，儘管有短期板塊輪動，數碼化是不會逆轉的長期趨勢，公司軟件、電子醫療、線上支付和電子商務將成為常態。而最具吸引力的兩個主題，將是電子醫療（e Health）和區塊鏈（blockchain）。其中，區塊鏈技術讓資產代幣化，有助促進交易。例如，透過代幣化，房地產等資產可以像股票一樣進行交易。

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編輯：區嘉俊

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