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台積電將投資28億美元於南京建廠 以提高汽車芯片產量

股樓投資 16:22 2021/04/27

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據內地傳媒報導，全球最大的芯片代工廠商台積電將會在南京投資28億美元建廠，以提高汽車用半導體的產量，目標在2023年之前提高產能以滿足日益增長的28納米汽車芯片需求，並於未來3年將投資1,000億美元，以增加其工廠產能。台積電副總裁表示，將在每一代新芯片上至少投資1萬億新台幣。

值得留意的是，28納米芯片在汽車市場需求旺盛，也是其中一類全球嚴重短缺的芯片。據了解，新工廠的月度產量目標是4萬片矽晶圓，新生產綫有望於明年下半年起開始小批量生產。

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記者：郭秀慧

汽車 經濟 晶片 台積電 南京

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