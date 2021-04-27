【滙豐HSBC】滙豐高層改坐開放樓層後　祈耀年：目標今年減360萬呎辦公室樓面

▲ 祈耀年在業績會上透露，滙豐爭取在今年底前騰出超過360萬呎、相當於20%辦公室樓面面積。

HSBC滙豐 （00005） 行政總裁祈耀年（Noel Quinn）早前宣布，計劃未來幾年逐步減少相當於現有40%的辦公室面積後，原來當中一半都是目標今年內完成。祈耀年在業績會上透露，滙豐爭取在今年底前騰出超過360萬呎、相當於20%辦公室樓面面積。

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祈耀年早前決定，取消位於滙豐倫敦總行42樓的行政人員樓層，與其管理團隊自己改坐開放式樓層後，實行由上至下推行混合工作模式。

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祈耀年早前受訪時表明，未來擬減少40%辦公室面積，相信可以節省超過10億美元成本，但原來一半目標都是今年底前完成。他表示，爭取在今年內騰出超過360萬呎、相當於目前約20%的辦公室樓面面積。

至於香港區的辦公室會否有相應縮減轉型措施，祈耀年坦言，其他地區並非硬性須跟隨總部決定，更多是視乎各地的特定情況而定。

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