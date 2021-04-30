【蘋果壟斷】歐盟：蘋果對Spotify支付限制違反競爭法　或面臨罰款（第三版）

▲ 據報歐盟本周內會以反競爭行為起訴蘋果

蘋果（Apple，美：APPL）在美國遭反壟斷調查後，歐盟競爭事務主要委員Margrethe Vestager周五（30日）正式公布反對聲明，接納Spotify兩年前提訴，認為蘋果在音樂串流市場濫用其應用商店（App Store）影響力，蘋果可回應歐盟聲明或作出讓步，否則可能面對歐盟開出罰款。

蘋果股價周五盤前跌1%，暫報132.07美元。

是次指控源於總部在瑞典的Spotify在兩年前提起訴訟，指須向蘋果支付30%的訂閱費，才可在應用商店中上架，但並沒有讓用戶知悉，其可在蘋果生態系統外，以更平價的方式使用其應用。

歐盟最新指，蘋果應用商店以苛刻條款，令其他音樂串流平台受不公平競爭，削弱用戶可選用平價音樂串流服務的選擇，包括利用平台的高分成，以及限制應用程式提供蘋果應用商店以外的訂閱選項。

蘋果多次否認任何反競爭行為的指控，在歐盟發出聲明後，蘋果再指，歐盟關於Spotify的說法與公平競爭背道而馳。

Spotify 就指，歐盟聲明是讓蘋果為其反競爭行為負責的關鍵一步，有需要確保iOS平台公平運行。

（第二版更新歐盟周五舉行記者會交代內容，第三版更新蘋果、Spotify回應）

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記者：梁安琪