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【職場熱話】公司地點過於集中 交通時間一個半小時起？ 網民：其實有陰謀

理財智慧 17:27 2021/04/27

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香港人最愛上班，公司地點來來去去都是那幾個地方，令交通工具在繁忙時間「逼爆」，引伸而來的問題還有交通時間大增。近日有網民於網上討論區發文，疑惑為什麼香港的上班地點都很集中。

網民經歷：

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有網民提起香港的經典笑話，坐飛機去台灣也是一個半小時，大西北去港島區也是一個半小時，在香港上班真辛苦。不過有人覺得公司地點在那些地方的主要原因是老闆不住西北部，其實選那些地方也是為了方便他們自己上班。

【職場熱話】網民失業一星期在家飽受臉色 想出門走走 網友為何籲不必急着找工作?【下一頁

有人分析，指這其實是業界的陰謀，如果每個人都在附近上班，交通公司也不能盈利了。而且公司地點集中是以前規劃下來的，為了方便文件交接，同行多數會集中在同一地。但網民不能理解的是，為什麼到了現在仍要將所有公司放在同一個地方，明明已經不需要人手交接文件，而是改用電郵進行。

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責任編輯：張瑋婷

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