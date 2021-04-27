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【樓市現象】輝煌豪園業主放盤15個月　劈價220萬易手

股樓投資 18:22 2021/04/27

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最近一手新盤頻頻登場帶旺樓市，二手市場也受惠，卻有業主大手劈價賣樓。利嘉閣地產至尊豪宅般咸道分行高級聯席董事張智恆表示，西半山輝煌豪園高層D室業主劈價220萬元，單位最終以2,368元成交。

消息指，上述單位實用面積約787方呎，屬三房套連儲物室間隔，望海景。單位原開價2,588萬元，放盤約15個月，葉主終願大減220萬元或約8.5%吸客，近日以2,368萬元連租約沽出，折合實用面積呎價約30,089元。

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據了解，原業主於2010年11月，斥資約1,550萬元購入上述單位，持貨至今逾10年，現轉手帳面獲利約818萬元，物業升值約53%。

張智恆補充，上述為輝煌豪園本月最新一宗二手買賣成交，現時屋苑有約12個二手放盤提供，入場價由1,730萬元起。

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撰文 : 謝昕蕎

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