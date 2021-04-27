【職場熱話】美國麥當勞面試都有錢　竟然仍難吸引求職者

▲ 美國佛州一間麥當勞為了招聘員工而出新招，只要參加面試就能拿走50美元（約390港元），但仍難以吸引求職者。（法新社資料圖片）

面試都可以收錢？美國佛州一間麥當勞為了招聘員工而出新招，只要參加面試就能拿走50美元（約390港元），但仍難以吸引求職者，因當地的失業救濟金相當可觀。

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據《Business Insider》報導，這間麥當勞長期招聘不到員工，因而貼出招聘告示，寫上「不論男女，只要下午2時來面試，就給50美元。」不過竟然沒有吸引太多求職者，餐廳仍要繼續招募員工。

該麥當勞加盟店持有人Blake Casper認為，由於疫情下政府提供的失業救濟金比以往高，失業反而能賺到更多錢，令積極尋找工作的人減少，所以至少要將餐廳的薪金，上調至比失業救濟金更高水平，才能吸引到求職者。

為了解決人手短缺的問題，該餐廳考慮將時薪由12美元（約93港元）增加至13美元（約101港元），而當地的最低時薪為9美元（約70港元），同時鼓勵員工推薦新人，只要成功推薦就能獲得獎金，以及允許求職者以短訊見工，結果一個星期就聘用了多達115名新員工。

除了麥當勞，報導亦引述美國獨立企業聯盟（National Federation of Independent Business）3月份的調查報告顯示，42%中小企表示仍未能解決職位空缺問題。不過有分析師指，雖然現時比以往有更多選擇，但只要時薪超過15美元（約117港元），失業人士仍願意工作。

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責任編輯：朱悅瀅