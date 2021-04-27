  • 23°C
香港時間 : 2021427日 (二) 16:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區商機】逾6成受訪高管有意進駐大灣區　較佳行業前景成主因

商業 15:58 2021/04/27

分享：

報告指出，有65%受訪者認為大灣區工作機會吸引。而港人願到大灣區發展城市頭三位分別是深圳（52%）、廣州（36%）及珠海（31%）。

近年香港特區政府各政策局一直鼓勵港人到大灣區發展，畢馬威（KPMG）也藉是次《2021年香港高管人員薪酬展望》調查，探討香港高管人士對大灣區就業市場的看法。報告指出，有65%受訪者認為大灣區工作機會吸引。而港人願到大灣區發展城市頭三位分別是深圳（52%）、廣州（36%）及珠海（31%）。

【2021薪酬趨勢】疫下過半高管受訪者遭凍薪　料2021年薪酬續持平

【遙距工作】theDesk夥港產App「Flow」推出新預付方案　企業員工隨時預訂工作空間

報告指出，有65%受訪者認為大灣區工作機會吸引。而港人願到大灣區發展城市頭三位分別是深圳（52%）、廣州（36%）及珠海（31%）。畢馬威中國個人服務主管合夥人施禮信（Murray Sarelius）解釋，隨著港珠澳大橋及高鐵開通，港人到深圳及廣州等地更為方便，加上隨著大灣區發展規劃逐步落實，相關大灣區優惠政策也逐一推出，如香港與大灣區其他城市之間的個人所得稅稅負差額給予補貼，有助緩解區內人員流動時面對的經濟障礙，因此預計港人到大灣區發展的非金錢因素考量將會變得更為普遍。

    點擊圖片放大
    +2

他引用報告指，較佳的事業和行業前景（62%）、交通便利（60%）和獲得更廣的工作視野（57%）等非金錢因素，已連續第二年成為香港受訪者遷移至大灣區其他城市工作的三大主要原因。

至於就業機會，最多受訪者預計，今年創新及科技（63%）、金融服務（37%）以及專業及諮詢服務（33%），將會成為大灣區創造最多就業機會的三大行業。

【疫市營商】報告：62%僱員欲跳槽　近三成港企有意加薪

記者：曾曉汶

相關文章

【BNO移民】英國工黨倡300億英磅計劃　創40萬個就業機會
2021/04/23
【BNO移民】英國工黨倡300億英磅計劃　創40萬個就業機會
【香港創業節】StartmeupHK創業節5月24日揭幕　續以線上形式舉行
2021/04/23
【香港創業節】StartmeupHK創業節5月24日揭幕　續以線上形式舉行
【疫市營商】調查：8成中小企疫下經營感困難　不了解港府支援措施難進軍海外？
2021/04/22
【疫市營商】調查：8成中小企疫下經營感困難　不了解港府支援措施難進軍海外？
【支援初創】數碼港夥Accenture辦金融科技加速器項目　支援初創業務
2021/04/21
【支援初創】數碼港夥Accenture辦金融科技加速器項目　支援初創業務
金融服務 就業 經濟 高鐵 畢馬威 大灣區 珠海 廣州 香港 金融

下一篇文章

【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【旅遊氣泡】香港新加坡旅遊氣泡5月26日啓航　要接種兩劑疫苗　出發前14天無外遊不包隔離期
【旅遊氣泡】香港新加坡旅遊氣泡5月26日啓航　要接種兩劑疫苗　出發前14天無外遊不包隔離期
【回港易】計劃擴展至全國省市返港免檢疫14天　商會：有利業務往來
【回港易】計劃擴展至全國省市返港免檢疫14天　商會：有利業務往來
【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡5月26日啓航　新加坡旅遊局推薦全新景點
【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡5月26日啓航　新加坡旅遊局推薦全新景點
【限聚令放寬】酒吧符條件可重開　業界：如何叫顧客接種疫苗？
【限聚令放寬】酒吧符條件可重開　業界：如何叫顧客接種疫苗？
【網上展覽】「我們的．藝術館」下月舉行　AR應用程式介紹展品（多圖）
【網上展覽】「我們的．藝術館」下月舉行　AR應用程式介紹展品（多圖）
【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡5月26日啓航　旅行社：今早有客查詢旅行團
【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡5月26日啓航　旅行社：今早有客查詢旅行團