【大灣區商機】逾6成受訪高管有意進駐大灣區　較佳行業前景成主因

▲ 報告指出，有65%受訪者認為大灣區工作機會吸引。而港人願到大灣區發展城市頭三位分別是深圳（52%）、廣州（36%）及珠海（31%）。

近年香港特區政府各政策局一直鼓勵港人到大灣區發展，畢馬威（KPMG）也藉是次《2021年香港高管人員薪酬展望》調查，探討香港高管人士對大灣區就業市場的看法。報告指出，有65%受訪者認為大灣區工作機會吸引。而港人願到大灣區發展城市頭三位分別是深圳（52%）、廣州（36%）及珠海（31%）。

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報告指出，有65%受訪者認為大灣區工作機會吸引。而港人願到大灣區發展城市頭三位分別是深圳（52%）、廣州（36%）及珠海（31%）。畢馬威中國個人服務主管合夥人施禮信（Murray Sarelius）解釋，隨著港珠澳大橋及高鐵開通，港人到深圳及廣州等地更為方便，加上隨著大灣區發展規劃逐步落實，相關大灣區優惠政策也逐一推出，如香港與大灣區其他城市之間的個人所得稅稅負差額給予補貼，有助緩解區內人員流動時面對的經濟障礙，因此預計港人到大灣區發展的非金錢因素考量將會變得更為普遍。

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他引用報告指，較佳的事業和行業前景（62%）、交通便利（60%）和獲得更廣的工作視野（57%）等非金錢因素，已連續第二年成為香港受訪者遷移至大灣區其他城市工作的三大主要原因。

至於就業機會，最多受訪者預計，今年創新及科技（63%）、金融服務（37%）以及專業及諮詢服務（33%），將會成為大灣區創造最多就業機會的三大行業。

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記者：曾曉汶