【Archegos斬倉】野村上季蝕14億美元　2008年以來最差　Archegos爆倉造成共29億美元損失

▲ 野村上季蝕14億美元 2008年以來最差 Archegos爆倉造成共29億美元損失

野村公布上季業績。野村因Archegos孖展違約遭斬倉事件而計入2457億日圓（約23億美元）損失，導致上季野村淨虧損1554億日圓（約14億美元），遠高於去年同期345億日圓，為自2008年金融危機以來最嚴重。

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野村預期，Archegos事件將令集團今年共需計入29億美元的虧損，而餘下的620億日圓（約5.7億美元）將會在今財年入帳。野村表示，已結束Archegos超過97%的持倉，而造作的損失較集團早前預造的20億美元更多。

野村表示，將會透過第三方審查批發業務的風險管理框架，並加強全球風險管理。集團指，會對現有的主要經紀交易進行全面審查，並會檢視其他金融相關業務的持倉，已確保不會有類似交易發生。

不過，野村指，未有計劃對美國及全球業務策略作重大改變。

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編輯：袁諾曦