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【TSLA】蔚來否認協助特斯拉維權車主 稱公司與事件無關

新經濟追蹤 15:47 2021/04/27

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蔚來否認協助特斯拉維權車主，稱公司及其零件供應商與事件無關

早前發生在上海車展中的特斯拉維權事件持續發酵，有傳言指當時站在車頂維權的當事人，是蔚來汽車（美：NIO）展台的車主志願者「七姐」本人，暗指維權事件或與蔚來有關。蔚來汽車今作出回應指，相關傳言純系造謠，蔚來從未參與或推動任何第三方參與某品牌維權行為，公司已經收集征集，向有關部門報案，以求查清事實，維護自身權益。

一文了解上海車展維權事件，詳看【下一頁】

蔚來又指，對於惡意造謠誹謗侵害蔚來用戶名譽權的行為表示憤慨，會全力為「七姐」維護自身合法權益提供合理合法的幫助。「七姐」昨亦已在蔚來汽車App上發表聲明否認，並以圖文形式進行身份澄清。

Tesla早前就維權事件致歉，設處理小組專事專辦，詳看【下一頁】

另外，昨日有網民爆料指，特斯拉維權女車主，是透過蔚來汽車天窗供應商依巴斯特的參展證，進入上海車展展館維權。依巴斯特發表聲明，指公司與其工作人員，和某品牌維權事件及人士並無任何關聯。蔚來其後亦表示支持該聲明，指依巴斯特是幾乎所有全球汽車企業的合作夥伴。

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記者：梁安琪

美股 蔚來（美：NIO） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 汽車 Tesla 維權

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