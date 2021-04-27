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【藥明生物2269】藥明生物又配股 股價暫守配股價 大和續睇140元

股樓投資 15:43 2021/04/27

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藍籌醫藥股藥明生物（02269）又再配股，大股東Wuxi Biologics已與摩根士丹利訂立大宗交易協議，配售1.08億股公司股份，相當於已發行股本的約2.56%，每股配售價107元，較昨日（26日）收市價114.8元折讓6.8%，套現115.6億元。股價今日曾跌近7%，現仍跌逾5%，報108.5元，暫守配股價。

大和發表研究報告指，藥明生物大股東雖然再度配股，但公司訂單強勁，截至3月15日總體未交付訂單共120億美元，並指公司屬該行在中國醫藥研發生產外包（CXO）行業首選股。報告指，藥明生物大股東雖再度配股，在今輪配股減持前，已進行了10輪配售舊股及4輪配售新股的交易，但該行認為，主要是由於2015年私有化藥明康德時有風險投資（Venture Capital，VC）及私募基金參與，當時藥明生物屬藥明康德的一部份。

大行予藥明生物投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行表示，對藥明生物的未來增長趨勢仍然樂觀，看好公司前景，並指是健康護理產業中具防守性的股份，重申對其「買入」評級及目標價140元不變，與現價計仍有近30%潛在升幅。

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記者：郭秀慧

減持 潛在升幅 經濟 醫藥股 買入 目標價 藥明生物（02269） 私募基金 配股 配售

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