【樓市熱話】住公屋是否人生贏家 網上惹熱議　網民：喺香港有屋住已經好了

香港地少人多，長期樓價高企，不少市民根本買不到樓，又交不起昂貴的租金。於是引伸出一句話：「住公屋就係人生贏家」。近日有網民於網上討論區發文，懷疑住公屋的人是真的是人生贏家？

網民經歷：

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有網民回應指是需要看情況，因為如果住100呎私樓單位，倒不如住幾百呎公屋，節省下來的金錢還能花在別的地方；如果住1000呎私樓單位，又供得辛苦，要節衣縮食，倒不如住幾百呎公屋。

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不過有人就覺得租金省下來的錢可以抵消一切的壞條件。如果住的私樓單位是市區，租金相對昂貴更多，相差可能能省下一萬元，每個月多一萬元用，生活也差很遠。而且樓主說的條件不好都是看居民的質素，新落成的公屋的居民都好守規矩。

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雖然如此，有網民就指公屋不能升值，又不能套現。再加上環境不好，鄰居品流差，公屋只是純粹滿足了住屋需求。

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責任編輯：張瑋婷