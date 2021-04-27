【大行點睇】星港旅遊氣泡即將啟動 富瑞看好國泰客運量復甦

富瑞發表研究報告指，國泰航空（00293）首季客運量按年大跌98%，所以即使本港與新加坡的旅遊氣泡計劃於初段每日只有一班航班，對國泰而言仍是正面消息。該行預計，短期內本港旅遊氣泡將會擴展至其他國家，因此看好國泰下半年客運量復甦，維持其目標價8.6元，予「買入」評級。國泰今日微升0.4%，收報7.1元，成交2323萬元。

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富瑞指，旅遊氣泡去年被叫停，今次重啟的基本要求與去年相若，僅加上數項新要求，包括香港居民出發前14日須完成接種兩劑疫苗、港人到達新加坡後必須下載「合力追蹤（TraceTogether）」、新加坡旅客來港後需下載「安心出行」等。

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另外，富瑞預期因全球航班減少影響環球貨運產能，國泰的貨物及郵件運載率會繼續上升，貨運佔國泰2019及2020年收入約59%及22%。

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