【2021薪酬趨勢】疫下過半高管受訪者遭凍薪　料2021年薪酬續持平

▲ 畢馬威今發表就業趨勢調查報告《2021年香港高管人員薪酬展望》，該企中國個人服務主管合夥人施禮信（左）表示，隨著大灣區發展規劃逐步落實，人才更願意在大灣區内城市流動，尋找就業機會。（受訪者提供圖片）

回顧過去一年，新冠肺炎疫情爆發，全球經濟大受打擊，對各行各業的市場環境都帶來嚴重影響。同時隨著市場的不斷變化，企業的人力資源也面臨了各項挑戰和變化。畢馬威（KPMG）近日針對在疫情期間，就本港企業管理人員的薪酬及就業趨勢進行分析，揭示在經濟衰退的影響下，今年各行業的僱員人數、薪酬及花紅前景均有所改變。

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畢馬威今（27日）發表就業趨勢調查報告《2021年香港高管人員薪酬展望》，訪問了702名企業管理人員的意見，其中549名受訪者在香港工作或居住。

畢馬威中國個人服務主管合夥人施禮信（Murray Sarelius）表示，香港去年就業市場受多種不利因素影響，帶來不確定性及挑戰，受訪者的薪酬也因疫情而受到不同程度影響。報告提及，相較2019年的20%，54%的受訪者表示在2020年遭到凍薪，也有6%的受訪者在2020年遭減薪。

畢馬威中國行政人員招聘服務總監許秀芝在發佈會上提及，展望2021年趨勢，香港高管人員的薪酬水平將保持平穩，只有43％的受訪者預計將獲加薪。許秀芝表示，僱主已普遍通過多種方式收緊員工人數和薪酬預算，例如通過團隊成員彼此分擔工作量代替招聘新人，因此大多數主要行業人士預計今年的薪酬範圍與去年相若。

報告顯示，預計創新科技行業在今年較大機會獲得加薪（53%）。施禮信直言：「在疫情期間，各行各業為了應對疫情下的新常態，需要科技支援及數碼轉型，以簡化工作流程，改善效率。因此對創科人才需求尤其龐大，將看好今年創科行業發展。」而其次有較大機會獲得加薪的則是金融行業（42%）、以及公共服務行業（40%）。

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以花紅挽留人才 金融業受惠最多

至於打工仔最看重的花紅，受訪者對2021内獲發的2020工作年度花紅預期亦見保守，有71%受訪者預計花紅會與上年相約或減少。儘管受訪者對花紅的預期早已降低，但2020年實際的派發情況仍遜於預期。只有64％的受訪者表示獲發年度花紅，遠低於2019年的84％。平均花紅亦由2019年的2.23個月下跌至2020年的1.83個月。在2019年至2020年期間，只有地產及金融服務行業的花紅有所增長。

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不過，金融服務行業的受訪者獲派發花紅的比例下降，由2019年的84％下跌至2020年的76％，但所獲發的平均花紅高於去年，由2019年的2.63個月增至2.83個月。許秀芝透露：「有行內客戶指出，業內競爭激烈，花紅是最直接能夠鼓勵及挽留人才的做法。」因此就算受到疫情打擊，都依然有42%的金融服務行業受訪者獲3個月或以上的花紅，高於2019年的34%。

零售業持續削減員工規模 地產金融招聘前景較佳

而香港企業人手招聘前景方面，地產業帶動了樂觀情緒的復甦，有31%受訪者預期今年會增加人手，2021年為淨增長24%，2020年為淨減少7%。同時，受惠於資本市場活躍，金融服務業的人手招聘前景同樣正面，淨增長預期由2020年的8%升至2021年的17%。

▲ 香港企業人手招聘前景方面，地產業帶動了樂觀情緒的復甦，加上受惠於資本市場活躍，地產業及金融服務業的人手招聘前景同樣正面。（KPMG資料圖片）

而現時疫情逐步放緩，政府也逐步放寬社交限制，今年首季本地零售市道出現復甦跡象，帶動零售業界對員工人數的預期整體提高了13%，不過依然是處於負數狀態，僅由2020年的淨減少26%，上升至2021年的淨減少13%，反映業界依然面對重重挑戰。施禮信解釋，由於電商崛起，零售對員工的需求會比在疫情爆發前降低，僅有24%香港受訪者預計員工人數會增加，而37%受訪者則預計員工規模將進一步削減。

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記者：曾曉汶