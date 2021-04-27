惠譽評中國華融 A下調至BBB

評級機構惠譽把中國華融（02799）長期發行人違約評級， 由A下調三級至BBB，維持負面展望。同一時間，惠譽又將華融相應普通債券由A下調至BBB ，優先無抵押永續票據由A-下調至BB+，次級永績票據由BBB降至BB-，成為垃圾級。

惠譽指出是次評級下調，主要原因是基於政府支持缺透明度，可能會損害中國華融償還離岸債務的能力，加上政府未有迅速為中國華融提供援助，增加市場對中國華融流動性，特別是離岸資金的質疑。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另外據報，公司旗下華融國際指出，已經兌付到期的6億新加坡元境外債券，目前各項債券都按期足額兌付兌息，未有發生違約情況。公司又指出，作為中國華融重要子公司，華融國際加快業務轉型，強化風險管控及內控合規管理，流動性正常，經營狀況持續向好。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳子謙