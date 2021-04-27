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惠譽評中國華融 A下調至BBB

股樓投資 17:30 2021/04/27

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評級機構惠譽把中國華融（02799）長期發行人違約評級， 由A下調三級至BBB，維持負面展望。同一時間，惠譽又將華融相應普通債券由A下調至BBB ，優先無抵押永續票據由A-下調至BB+，次級永績票據由BBB降至BB-，成為垃圾級。

惠譽指出是次評級下調，主要原因是基於政府支持缺透明度，可能會損害中國華融償還離岸債務的能力，加上政府未有迅速為中國華融提供援助，增加市場對中國華融流動性，特別是離岸資金的質疑。

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另外據報，公司旗下華融國際指出，已經兌付到期的6億新加坡元境外債券，目前各項債券都按期足額兌付兌息，未有發生違約情況。公司又指出，作為中國華融重要子公司，華融國際加快業務轉型，強化風險管控及內控合規管理，流動性正常，經營狀況持續向好。

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責任編輯：陳子謙

評級機構 債券 中國 惠譽 中國華融（02799）
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