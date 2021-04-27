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【北水基金】首季北水基金斥1100億元爆買港股 最愛騰訊美團港交所

Hot Talk 15:33 2021/04/27

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內地約900隻公募基金，首季共斥逾1100億元南下掃港股。

北水基金湧港潮由熱轉冷，今年初蜂湧南下掃貨唯恐暫難再現，皆因首季已勁爆燈，如今在長假及收水疑團下，市料半年結前內地仍水緊，北水或須班資回朝。內媒引述Wind的統計，今年首季900多隻公募基金投資港股，持股總市值高達3353億元。若單以年初首3個月計，相比去年底已加倉逾千億元，實數約為1126億元。

自2019年起北水南下掃港股，去年末季更呈爆炸式增長，掀起港股大時代，國金證券的專家預期，公募產品掘金港股的勢頭未減，尤其是偏重新經濟股。而10大重倉股中，其中3大為北水組合中必買股，包括：

（1）516隻基金揸重騰訊（00700），持股市值1089.29億元。當中又以易方達對股王情有獨鍾，由星級基金經理張坤操刀的易方達藍籌精選產品，首季加注上述權重股1184萬股。

（2）第2大北水愛股是美團（03690），201隻基金視為10大重倉股之一，持股市值445.2億元。同樣，在全球擁百萬粉絲的張坤，首季也增持這抱團股751萬股。

（3）至於北水第3大寵兒是明天（28日）派成績表的港交所（00388），76隻基金持貨總值194.44億元。張坤亦視之為心頭好，期內加碼506萬股。

不過，第2季開局，港股受A股插水而欲升乏力，而以上3大北水核心資產股、股價亦恍如過山車，尤其是騰訊及美團飽受監管風暴、以及抽水潮夾擊，業界料北水加注熱門港股的注碼驟縮。此外，新近向市場抽水的藥明生物（02269），亦高踞北水愛股第6位。而友邦（01299）在北水買貨名單中，排名高於國產的平保（02318）。

更多【北水大時代】文章

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

中國平安（02318） 藥明生物（02269） 友邦保險（01299） 香港交易所（00388） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 北水流入 港股通 港股 基金

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