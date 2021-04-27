本港3個過渡性房屋項目獲逾12億元撥款 可提供逾2,000個單位

由運輸及房屋局副局長蘇偉文博士主持的「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會今日（27日）舉行會議，同意向3個過渡性房屋項目，涉及逾12.45億元撥款。

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當中項目包括，香港路德會有限公司建議的元朗八鄉錦田七星崗過渡性房屋項目，總撥款額為4.95億元，預計可提供約900個單位；九龍樂善堂建議的大埔船灣黃魚灘過渡性房屋項目。計劃的總撥款額為6.798億元，預計可提供約1,236個單位。最後是基督教家庭服務中心建議的長沙灣長順街過渡性房屋項目，總撥款額為7,110萬元，預計可提供約132個單位。

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責任編輯：潘曉豐