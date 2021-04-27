【新股IPO】新希望服務周四闖關　集資最多15.5億元

由內地富豪劉永好家族控股的新希望服務是今年第一隻遞表申請上市的新股，相隔逾4個月，有關上市事宜終於有起色。消息指，新希望服務將於本周四（29日）闖關，計劃集資約1億至2億美元（約7.75億至15.5億港元），農銀為其獨家保薦人。

新希望服務為內地民生服務運營商，業務圍繞物業管理服務、非業主增值服務、 商業運營服務及生活服務。截至2020年9月30日，公司管理55個項目，在管總樓面面積約為780萬平方米。

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然而，從營收構成上來看，新希望服務的發展過於依賴母公司新希望集團。從初步招股文件中顯示，2018年至2020年首9個月，新希望服務的營業收入分別約為2.58億、3.81億和3.68億元（人民幣，下同），相應的淨利潤分別為4110萬、6400萬和7940萬元。其中，新希望服務向新希望集團提供服務產生的收入分別為6290萬、1.36億、1.37億元，分別佔公司總收入的24.4%、 34.8%及37.3%，佔比逐年增多。此外，截至去年9月底止公司負債對資產比率達83.6%；負債比率達240.2%。

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至於物業管理服務收入，2018年至2020年9月，新希望服務來自新希望房地產集團開發，或新希望地產的合營企業或連聯營公司開發的項目提供物業管理服務的收入，分別約為1.107億、1.336億、1.165億元，分別佔總收入的95.1%、95%及90%。

新希望服務是次集資所得，主要用於戰略收購及投資；升級信息系統及設備；人才招募及團隊建設；及營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正