【新股IPO】富力物業服務已遞表 傳目標第三季上市 集資7億美元

近日新股好像有回暖跡象，不少公司都悄悄地遞交上市申請或準備闖關。內地房地產商富力地產（02777）旗下富力物業已遞交上市申請，消息指，公司計劃最快今年第三季來港上市，集資約5億至7億美元（約38.8億港元至54.3億港元），農銀國際及中金為聯席保薦人。

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目前，富力物業主要由富力地產董事長李思廉及聯席董事長兼總裁張力分別持有上市前股份約46.48%，投資者陳思樂則持股7.05%。

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富力物業為綜合物業管理服務提供商，在內地提供物業管理服務約有24年，主要集中在中國一綫、新一綫及二綫城市。公司主要收入來源為住宅物業管理服務、商業物業管理服務。截至2020年度，富力物業收入逾7成來自獨立第三方，收入按年增19.7%至25.9億元人民幣；公司擁有人應佔利潤按年增至2.76倍至2.4億元人民幣。

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記者：張以正