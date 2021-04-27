【政府工略】商經局請文員 月薪1.5萬元 條件又如何

文員可算是一份比較簡單的工作，是不少求職者會應徵的職業。商務及經濟發展局的旅遊事務署請文員，月薪達15560元，不過職位以非公務員合約條款聘用，合約期為一年。但當中的入請條件以及主要職責又是如何？有意申請者請於5月10日或之前申請。

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入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局互聯網站下載。

填妥的申請表格須連同修業成績副本及香港中學文憑考試／香港中學會考或同等學歷的證書副本，於截止申請日期或之前郵寄至下列查詢地址。請在信封面上清楚註明「申請一般文員職位」。申請人請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及已貼上足夠郵資，以避免申請未能成功遞交。所有郵資不足的郵件會由香港郵政按情況安排退回或銷毀。

遞交申請日期以信封上的郵戳日期為準。所有申請書，如逾期遞交、以傳真或電郵方式遞交、並非使用指定的申請表格、或資料不全（包括没有夾附所需文件），將不予考慮。請勿郵寄任何成績單／證書／其他證明文件的正本。

申請人如獲邀參加面試(包括技能測驗)，通常會在截止日期後6至8個星期內接獲通知。如申請人未獲邀參加招聘面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港添馬添美道二號政府總部西翼23樓商務及經濟發展局工商及旅遊科人事部

查詢電話：3655 5192

截止申請日期(日/月/年) ：10/05/2021 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂