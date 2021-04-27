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【職場熱話】老闆叫我哋下次要用「心」開會 原來另有解說 網民紛糾搞笑回應

理財智慧 16:56 2021/04/27

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近日有網民在討論區發帖，指內地老闆來香港有一段時間，但他說話經常「廣普」夾雜。剛剛開會的時候，要求同事們下次要用『心』開會，同事們以為老闆有甚麼「偉論」要發表，沒想到......

按圖了更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

【環球職場】最強薪水小偷！無返工15年　白逗500萬人工    【下一頁

此帖文一出，引來不少網民回應，有網民搞笑地認同樓主老闆的說法要用「心」開會，有網民說：「你老闆沒有錯， 開會時用 Zoom 也更要用心。」、「如果用zoom不用心，很容易心不在焉。」、「開zoom時，內褲可以不穿，但心一定要用。」更有網民說：「叫老闆準備多些『金』先再來開會。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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