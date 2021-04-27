【滙豐控股5】滙豐首季多賺79%勝預期 料今年預期信貸損失低於原先估計 午後曾升越46元

滙豐控股(00005)中午公布首季業績。截至3月底止，首季列帳基準稅前利潤58億美元，按年增長79％。首季經調整除稅前利潤63.9億元，按年升1.09倍，俱勝預期。滙豐午後一度高見46.45元，截至3時半報45.7元，上升1.3%。

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期內，首季列帳基準收入129.86億美元美元，按年跌5.1％。期內，集團所有環球業務均受到去年利率下跌拖累。但因環球銀行及資本市場業務旗下制訂壽險產品業務的市場影響和估值變動而被部分抵銷。淨利息收益率1.21％，按年及按季分別跌0.33及0.01個百分點。其他營運數據方面，滙豐最新普通股權一級資本比率達到15.9％，維持於去年底的水平。另以年率計，平均普通股股本回報率為9％。

滙豐行政總裁祈耀年表示，對今年首季集團收入表現及成本控制感到滿意，並對預期信貸損失大幅減少尤其欣慰。集團在執行增長及轉型計劃方面進展理想，並進一步削減成本和風險加權資產。同時會將良好的增長態勢延續到第二季，並在資本、資金、流動性及信貸方面維持審慎立場。儘管局勢仍未明朗，惟他認為經濟前景好轉加強了對集團收入增長計劃的信心，而各策略性範疇均錄得增長，包括貸款渠道獲得改善。他預期，今年的預期信貸損失準備將較集團去年業績報告預測的中期範圍（平均貸款的30至40個基點）為低。收入方面，估計今年客戶貸款料可達致中單位數增長，但實際增幅在很大程度上仍要視乎經濟從疫情中復甦的步伐，以及各項政府支援措施及限制的持續時間而定。

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祈耀年又表示，滙豐未計劃於本年內按季度派息，但會於8月公布中期業績時，考慮是否宣派一次股息。

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