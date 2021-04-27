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【加密貨幣】比特幣價格急彈至55000美元　Tesla首季賣比特幣大賺1億美元

股樓投資 20:01 2021/04/27

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比特幣價格向來以高波動見稱，繼上周價格暴跌逾兩成後，本周比特幣開始有反彈跡象。根據Coindesk數據，本周二（27日）比特幣一度突破55,000美元，最新報54,752美元，市值回升至1.03萬億美元。

此前傳來消息指美國總統拜登（Joe Biden）擬提高資本利得稅，富人稅稅率最高可能提高到43.4%，拖累整個加密貨幣市場出現拋售潮，單日蒸發超過2,000億美元市值，當中比特幣一度低見48,000美元。

不過隨著更多機構投資者及散戶進場，比特幣年內已飆升近八成。早前曾大手買入比特幣的Tesla（TSLA）今日公布首季度業績，當中指公司今年年初曾購買規模15億美元的比特幣，隨後沽出部分，收入2.72億美元，藉此大賺1億美元。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）是比特幣大好友，曾多次公開支持比特幣，不過市場有聲音質疑馬斯克先買入Bitcoin，然後再推高價格後，再趁機賣出套現。不過馬斯克回應指，Tesla賣出10%的比特幣，從而證明加密貨幣作為現金替代物的流動性，並強調他沒有出售任何個人持有的比特幣。

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編輯：李勝男

馬斯克 Tesla 比特幣 美元 美股

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