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俄羅斯代發射新一批電訊衛星至太空 OneWeb建設低軌道衛星群

環球政經 17:35 2021/04/27

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太空科技不僅讓人一探宇宙奧秘，亦有助於網絡發展。俄羅斯聯邦太空總署較早時表示，Soyuz火箭已攜帶了36枚英國企業OneWeb的電訊及網絡衛星，並成功從俄羅斯遠東的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）發射升空。

總部位於倫敦的OneWeb據報正努力建設一個低軌道衛星群，用以提供全球國家增強的寬頻及其他服務。據報整個計劃一共會發射大約650枚衛星，而是次則是第三批從東方太空發射場發射，至於前兩批分別於今年三月及去年12月各發射36枚。

俄羅斯聯邦太空總署於聲明中表示，所有衛星已成功放置入目標軌道，並已受到客戶控制。至於OneWeb計劃其全球商用網絡服務於明年能夠開始運作。事實上，公司正在跟Tesla行政總裁（Elon Musk）和貝索斯（Jeff Bezos）競爭，以比試誰先透過衛星，提供予地球偏遠地區快速的網絡連線服務。

【車主福音】11個政府公眾停車場收費再凍結 由6月1日起 為期1年 【下一頁

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責任編輯：陳子謙

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