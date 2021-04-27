【美股焦點】Tesla減持一成比特幣 馬斯克指證流動性高如現金

Tesla周一（26日）收市後公布業績，GAAP會計準則盈利達4.38億美元，按年多賺26倍，非GAAP會計準則每股盈利93美仙，收入增長則為103.9億美元，按年升74%。業績表現雖然理想，但市場關注Tesla於比特幣的投資情況，Tesla減持了22.43億美元的現金至171.41億美元。

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Tesla於現金流量表中的投資現金流活動中，亦顯示花了15億美元買入數字資產，同時又沽出了價值2.72億美元的數字資產。市場質疑創辦人馬斯克（Elon Musk）在唱好比特幣買入後，於高位賣出來大賺一筆。

馬斯克於Twitter回應指，Tesla出售公司持有的一成比特幣，以證明該加密貨幣在資產負債表上作為現金替代物的流動性。他又透露沒有賣掉任何他個人持有的比特幣。

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