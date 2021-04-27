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【樓市熱話】「父幹」是先天 「夫妻幹」是後天 網民嘆單身人士買樓難匹敵

理財智慧 17:15 2021/04/27

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現在買樓的方式大致被分為三種，「父幹」、「夫妻幹」和自己買。這三種買法引起了不少討論，有人覺得「父幹」和「夫妻幹」的人不好，但是亦有人持相反意見。近日有網民於網上討論區發文，指單身人士不適合買樓。

網民經歷：

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帖文一出，引起各方回應。但基本上大家都認為樓主的想法不對。有人舉例指市面上亦有單位是200萬左右，月入2萬的人有能力負責。如果嫌單位小，就代表是想買2人單位，一個人當然負擔不起。而且以樓主的例子來說，一個人月入四萬的生活一定比合共月入四萬的夫妻好很多，根本不能比較。

【樓市熱話】成功買樓幸運兒： 靠『父幹』『夫妻幹』上車是常態 無樓人士該反省自己家族為何窮困【下一頁

有網民指「夫妻幹」可能比單身買樓更輕鬆，但相對上也有不少限制。單身可以「賺左錢自己全袋」，但夫妻一同買樓就考慮將來若要離婚，財產分配了。婚後妻子也選擇做家庭主婦的例子也多不勝數，樓主的想法根本不現實。

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責任編輯：張瑋婷

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